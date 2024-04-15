عدم استقرار الأحوال الجوية.. تفاصيل حالة الطقس بالإمارات اليوم الاثنين

ياسر رشاد - القاهرة - كشف المركز الوطني للأرصاد بدولة الامارات العربية المتحدة حالة الطقس، موضحًا أن الدولة تتأثر حاليًا بحالة عدم استقرار جوي على فترات، حيث يتراجع المنخفض الجوي السطحي إلى الجنوب من أمس حتى صباح اليوم الإثنين، يعمل على تقليل حالة عدم الاستقرار نسبياً على الدولة، مع استمرار فرصة سقوط بعض الأمطار على بعض المناطق خصوصاً الساحلية والجنوبية أحياناً.

سحب ركامية

وأضاف المركز، أن هناك سحبًا ركامية مع فرصة لسقوط أمطار مختلفة الغزارة على مناطق متفرقة، فيما تميل درجات الحرارة للارتفاع، والرياح معتدلة إلى نشطة السرعة وقوية أحياناً خاصة مع نشاط السحب تكون مثيرة للغبار والأتربة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية.

رياح شمالية شرقية

وذكر المركز، أن الرياح شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية تتراوح سرعتها بين 20 إلى 30 كم/س تصل إلى 55 كم/ساعة، البحر حيث يكون الموج في الخليج العربي متوسطًا إلى مضطرب، فيما يحدث المد الثاني عند الساعة 04:11، والجزر الأول عند الساعة 12:01

وتابع، يكون الموج في بحر عمان متوسطا إلى مضطرب فيما يحدث المد الأول عند الساعة 15:39 والمد الثاني عند الساعة 01:31، والجزر الأول عند الساعة 08:31 والجزر الثاني عند الساعة 21:29

وأوضح، أن حالة عدم الاستقرار الجوي ستزداد تدريجياً من بعد ظهر اليوم حتى ليل غد وصباح الأربعاء الباكر، نتيجة لتعمق المنخفضات على الدولة في الطبقة السطحية والعلوية، حيث تعمل على تدفق كميات كبيرة من الرطوبة من بحر العرب باتجاه المنطقة، ما يؤدي إلى تكاثر السحب الركامية على أغلب مناطق الدولة مع سقوط أمطار مختلفة الشدة يصاحبها البرق والرعد، وفرصة سقوط البَرد أحياناً على بعض المناطق، وهو ما قد يؤدي إلى تجمع المياه وجريان الأودية.