إصابة 5 فلسطينيين بقصف إسرائيلي لمحيط المستشفى الأوروبي جنوب خان يونس

أفادت "وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينيّة- وفا"، بأنّ "5 مواطنين أُصيبوا بجروح متفاوتة، بعد قصف الطيران الإسرائيلي محيط المستشفى الأوروبي جنوب ​خان يونس​ بجنوب قطاع ​غزة​".

وأشارت إلى أنّ "المدفعيّة الإسرائيليّة استهدفت أيضًا بشكل مكثّف جنوب شرق مدينة غزة، واستهدف الطّيران الإسرائيلي مخزنًا تجاريًّا بالقرب من المدخل الغربي الجنوبي لمخيم النصيرات وسط قطاع غزة".

وفي حصيلة غير نهائيّة، بلغ عدد الضّحايا منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في السّابع من تشرين الأوّل الماضي، 33,729 قتيلًا، إضافةً إلى 76,371 مصابًا، في حين لا يزال آلاف الضّحايا تحت الأنقاض.