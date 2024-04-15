"النشرة": وقوع إصابات نتيجة غارة إسرائيلية استهدفت بلدة صديقين الجنوبية

أفاد مراسل "​الخليج 365​" في جنوب لبنان، بـ"الطّيران الإسرائيلي المسيّر نفّذ غارةً استهدفت بلدة صديقين، ما أدّى إلى وقوع عدد من الإصابات بجروح طفيفة، وقد تمّ نقلهم إلى أحد مستشفيات صور للمعالجة".

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