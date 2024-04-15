عاجل.. إسرائيل تشن سلسلة غارات على جنوب لبنان

ياسر رشاد - القاهرة - قام الطيران الحربي الإسرائيلي صباح اليوم بشن سلسلة غارات جديدة على جنوب لبنان طالت بلدتي صديقين والضهيرة ومنطقة اللبونة.

فيما استهدفت سلسلة غارات جوية بلدة الضهيرة وأطرافها ومنطقة اللبونة جنوب بلدة الناقورة في القطاع الغربي جنوب لبنان، كما ألقت القوات الصهيونية الإسرائيلية القنابل الفسفورية على منطقة اللبونة في القطاع الغربي.

واستهدف قصف مدفعي إسرائيلي أطراف بلدتي الناقورة وعلما الشعب في القطاع الغربي جنوب لبنان.

يذكر أن أمس ذكرت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان أن الطيران الحربي الإسرائيلي شن غارة على كفركلا، بالإضافة إلى غارة على بلدة الضهيرة استهدفت منزلا مكون من ثلاثة طوابق، وتم تدميره بالكامل.

كما شن الطيران الإسرائيلي غارة واستهدف منزلا في بلدة مارون الرأس في الحي المحاذي لمدينة بنت جبيل، وألقي صاروخين (جو-أرض)، كما قصفت القوات الإسرائيلية الأحياء السكنية في بلدة عيتا الشعب.