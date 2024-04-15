بعنوان "تحديث أنشطة الدفاع عن إسرائيل".. أمريكا تنشر دعمها الأخير للاحتلال

ياسر رشاد - القاهرة - تحت عنوان " تحديث أنشطة الدفاع عن إسرائيل" نشرت القيادة المركزية الأمريكية آخر طرق دعمها للكيان الصهيوني الإسرائيلي، خلال الأيام الأخيرة.

ونشرت القيادة عبر حسابها الرسمي باللغة العربية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وقالت: "في يوم 13 أبريل، وصباح يوم 14 أبريل، نجحت قوات القيادة المركزية الأمريكية (CENTCOM)، بدعم من المدمرات التابعة للقيادة الأوروبية الأمريكية، في تحديد وتدمير أكثر من 80 مركبة جوية غير مأهولة هجومية أحادية الاتجاه (OWA UAV) وستة صواريخ باليستية على الأقل مخصصة لضرب إسرائيل من إيران واليمن".

وتابعت، أن ذلك التدمير يشمل صاروخ باليستي على منصة إطلاق بالإضافة إلى سبعة طائرات بدون طيار تم تدميرها جميعًا على الأرض في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون المدعومين من إيران في اليمن قبل إطلاقها.

ولفتت القيادة إلى إن استمرار سلوك إيران غير المسبوق والمتهور يُعرض الاستقرار الإقليمي وسلامة القوات الأمريكية وقوات التحالف للخطر.

وأكدت أن القيادة المركزية الأمريكية تحافظ على وضع ما يسمح لها بدعم الدفاع الإسرائيلي ضد هذه الأعمال الخطيرة التي تقوم بها إيران، مؤكدة أنها ستواصل العمل مع جميع شركائها الإقليميين لتعزيز الأمن الإقليمي.

وكانت إيران شنت هجومًا، من أراضيها ضد إسرائيل بمئات المسيرات والصواريخ، ردا على غارة إسرائيلية استهدفت القنصلية الإيرانية في دمشق في وقت سابق من هذا الشهر أسفرت عن مقتل العديد من القادة الإيرانيين، مما جعل طهران تتوعد لسلطة الاحتلال بالرد بعد انتهاء عيد الفطر المبارك.

وكانت إسرائيل تتوعد بالرد على إيران، بعد موافقة أغلبية أعضاء مجلس وزراء الحرب الإسرائيلي على ذلك ولكن تم إلغاء ذلك الاقتراح في اللحظة الأخيرة.