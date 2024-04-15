الدستور الأردنية: كل ما فعلته إيران هو انها حجبت مأساة غزة المروعة عن الاهتمام العالمي

اعتبرت صحيفة "الدستور" الأردنية أن "التنديد الدولي بالهجوم الإيراني على إسرائيل، يجب ان يوازيه تنديد بجرائم الكيان الإسرائيلي في قطاع غزة والضفة الفلسطينية، وتنديد بالاغتيالات في سوريا ولبنان وإيران".
وأشارت إلى أن "إيران أطلقت مقذوفاتها إلى الكيان الإسرائيلي منتهكة سماءنا وأمننا وسيادتنا، وكان بإمكانها اطلاقها عبر حدود حلفائها ووكلائها في لبنان وسوريا، واعترض الكيان الإسرائيلي، مسيّرات وصواريخ ايران في سمائنا، مما يستوجب الاحتجاج على إيران وإسرائيل بخصوصه والتعهد بعدم تكراره".
ورأت أن "كل ما فعلته إيران، هو انها حجبت مأساة غزة المروعة، عن الاهتمام العالمي، وجعلت الاهتمام للحديث عن تهديداتها لإسرائيل، وهو الوضع الذي يناسب السفاح نتانياهو، لأنه أعاد حنو المرضعات عليه، وجدد الدعم السياسي والعسكري الغربي، وبرّد حوله الأجواء السياسية الداخلية ".
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