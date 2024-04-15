شكرا لقرائتكم خبر عن "الطيران الأوروبية" توصي بالحذر من المجال الجوي لإيران والأراضي المحتلة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قالت وكالة سلامة الطيران التابعة للاتحاد الأوروبي اليوم الاثنين إنها تواصل التوصية بالحذر في المجالين الجويين لإيران والأراضي المحتلة وفي نحو 100 ميل بحري في المنطقة المحيطة بالأراضي المحتلة، على الرغم من أنه لم يكن يوجد خطر بالنسبة لتحليق الطيران المدني في أي وقت.

وقالت الوكالة، في تحذير أرسلته عبر البريد الإلكتروني، إنها تراقب عن كثب الوضع في الشرق الأوسط وتأثيره على الطيران المدني.

وشنت إيران هجوما على إسرائيل بأكثر من 300 صاروخ وطائرة مسيرة، مما تسبب في أضرار متواضعة.

وجاء الهجوم الإيراني ردًا على هجوم يشتبه في أنه إسرائيلي على القنصلية الإيرانية في سوريا في الأول من أبريل.

