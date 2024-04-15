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زلزال بقوة 6.2 يهز منطقة في بابوا غينيا الجديدة

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ابوظبي - سيف اليزيد - قال مركز الأبحاث الألماني لعلوم الأرض (جي.إف.زد) إن زلزالاً قوته 6.2 درجة ضرب منطقة نيو بريتن في بابوا غينيا الجديدة اليوم الاثنين (بالوقيت المحلي).
وأضاف المركز أن الزلزال كان على عمق 79 كيلومتراً.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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