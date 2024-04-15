أكّدت وزارة الخارجية والمغتربين، "أنّها تتابع بقلق شديد، الأحداث والتّطوّرات الأخيرة في الشرق الأوسط، بعد أن وصلت المنطقة برمّتها إلى حافة الهاويّة".
وأشارت في بيان، إلى أنّ "ذلك يتزامن مع استمرار الحرب على غزة للشّهر السّابع، وعدم تطبيق قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2728 لوقف الحرب في غزة، وتعثُّر العودة إلى المسار السّياسي المبني على حلّ الدّولتَين، وقرارات الأمم المتحدة ذات الصّلة".
ودعت الوزارة مجدّدًا إلى "وقف التّصعيد والتّهديد بشنّ الحرب والأعمال العسكريّة الانتقاميّة بأشكالها كافّة، والعودة إلى احترام قواعد القانون الدولي وقرارات الشّرعيّة الدّوليّة، الرّادع الوحيد لتجنّب تبعات انفجار الشّرق الأوسط برمّته، ممّا يهدّد السّلم والأمن الإقليميَّين".
كانت هذه تفاصيل خبر الخارجية دعت لوقف التصعيد والتهديد بشن الحرب: نتابع بقلق شديد التطورات في الشرق الأوسط لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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