الخارجية دعت لوقف التصعيد والتهديد بشن الحرب: نتابع بقلق شديد التطورات في الشرق الأوسط

أكّدت ​وزارة الخارجية والمغتربين​، "أنّها تتابع بقلق شديد، الأحداث والتّطوّرات الأخيرة في ​الشرق الأوسط​، بعد أن وصلت المنطقة برمّتها إلى حافة الهاويّة".

وأشارت في بيان، إلى أنّ "ذلك يتزامن مع استمرار الحرب على ​غزة​ للشّهر السّابع، وعدم تطبيق قرار ​مجلس الأمن الدولي​ رقم 2728 لوقف الحرب في غزة، وتعثُّر العودة إلى المسار السّياسي المبني على حلّ الدّولتَين، وقرارات ​الأمم المتحدة​ ذات الصّلة".

ودعت الوزارة مجدّدًا إلى "وقف التّصعيد والتّهديد بشنّ الحرب والأعمال العسكريّة الانتقاميّة بأشكالها كافّة، والعودة إلى احترام قواعد ​القانون الدولي​ وقرارات الشّرعيّة الدّوليّة، الرّادع الوحيد لتجنّب تبعات انفجار الشّرق الأوسط برمّته، ممّا يهدّد السّلم والأمن الإقليميَّين".