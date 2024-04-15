أكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية أن "خطوتنا ضد إسرائيل كانت دفاعا عن النفس وردا على اعتداءات الكيان المحتل"، مشيرا الى "اننا عملنا بطريقة مهنية وردنا على إسرائيل كان منطقيا ومسؤولا".
وشدد على انه "لا نريد مزيدا من التوتر في المنطقة"، معتبرا ان "خطوتنا كانت ضرورية ومتناسبة نتيجة السلوك غير المسؤول للكيان الصهيوني والغرب".
كانت هذه تفاصيل خبر المتحدث باسم الخارجية الإيرانية: لا نريد مزيدا من التوتر في المنطقة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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