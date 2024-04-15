المتحدث باسم الخارجية الإيرانية: لا نريد مزيدا من التوتر في المنطقة

أكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية أن "خطوتنا ضد إسرائيل كانت دفاعا عن النفس وردا على اعتداءات الكيان المحتل"، مشيرا الى "اننا عملنا بطريقة مهنية وردنا على إسرائيل كان منطقيا ومسؤولا".

وشدد على انه "لا نريد مزيدا من التوتر في المنطقة"، معتبرا ان "خطوتنا كانت ضرورية ومتناسبة نتيجة السلوك غير المسؤول للكيان الصهيوني والغرب".