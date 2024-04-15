المرصد الأوروبي للنزاهة: قضية شركة "اوبتيموم" أصبحت بعهدة القضاء اللبناني

أشار المرصد الاوروبي للنزاهة في لبنان إلى أن "قضية شركة "اوبتيموم" أصبحت بعهدة القضاء اللبناني بعدما حول مصرف لبنان المعلومات اليه".
وشدد المرصد على "ضرورة الكشف عن خبايا هذا الملف خصوصا وان الشركة التي تتولى التدقيق في حسابات مصرف لبنان تحدثت عن عمليات تحوم حولها الشبهات في هذا الشأن".
واضاف المرصد: مدعي عام جبل لبنان القاضية غادة عون هي من تحقق في ملف "اوبتيموم"، والمفارقة أن ملف القاضية عون أمام المجلس التأديبي عاد وتحرك أثناء إدارتها هذا الملف"، ودعا المرصد الى الكشف عن كل ما حصل في الحقبة السابقة في مصرف لبنان لأنها ستكون نهوض من جديد.
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