بدء الجلسة الوزارية التشاورية في السراي الحكومي برئاسة ميقاتي

بدأت الجلسة الوزاريّة التّشاوريّة في ​السراي الحكومي​، برئاسة رئيس حكومة تصريف الأعمال ​نجيب ميقاتي​. وكان قد أعلن الأمين العام لمجلس الوزراء محمود مكية أمس، أنّ "شعورًا من رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي بالمسؤوليّة الوطنيّة، وضرورة استمزاج آراء معظم الوزراء والاستماع إليهم، لاسيّما في هذا الظّرف الدّقيق الّذي تمرّ به البلاد، قرّر ميقاتي استبدال جلسة مجلس الوزراء الّتي كانت مُقرّرة صباح الإثنين، بجلسة تشاوريّة تُعقد عند السّاعة 9:30 من صباح يوم الإثنين الموافق فيه 15/04/2024".

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