قوى الأمن: توقيف مطلوب بجرائم سرقة ومحاولة قتل في بئر حسن

أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي - شعبة العلاقات العامّة، أنّ "في إطار المتابعة المستمرّة الّتي تقوم بها قوى الأمن الداخلي لملاحقة المطلوبين للقضاء وتوقيفهم، توافرت معطيات لشعبة المعلومات عن تواجد أحدهم في محلّة بئر حسن".
وأوضحت في بلاغ، أنّ "على الفور، أُعطيت الأوامر لدوريّات الشّعبة للعمل على تحديد هويّته، وتوقيفه. وبنتيجة المتابعة، تبيّن أنّه يُدعى: "ح. ع." (مواليد عام 1996، لبناني) وهو مطلوب بجرائم سرقة، ومحاولة قتل".
وكشفت الشّعبة أنّ "بتاريخ 08/04/2024، وبعد عمليّة رصد ومراقبة دقيقة، تمكّنت إحدى دوريّات الشّعبة من توقيفه في المحلّة المذكورة أعلاه"، مشيرةً إلى أنّ "بتفتيشه، ضُبط بحوزته حبّة بنيّة اللّون يُرجَّح أنّها من مادّة حشيشة الكيف، ظرف نايلون يُستخدم للمخدّرات، "شفرة" ذات قبضة بلاستيكيّة زرقاء اللّون، ومبلغ مالي".
وذكرت أنّ "بالتّحقيق معه، اعترف بما نُسب إليه. وقد أُجري المقتضى القانوني بحقّه، وأودع مع المضبوطات المرجع المختصّ بناءً على إشارة القضاء".
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