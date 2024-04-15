"التوحيد العربي" أشاد بالهجوم الإيراني: حدث تاريخي يؤسس لمشهد جديد بالمنطقة والعالم

أشادت أمانة الإعلام في حزب "التوحيد العربي"، بـ"الهجوم النّوعي والتّاريخي الّذي قامت به ​إيران​، باستهداف كيان العدو، ردًّا على العدوان الصّهيوني على القنصليّة الإيرانيّة في ​دمشق​".

ونوّهت في بيان، بـ"القرار الشجاع والحكيم لقائد الثّورة الإسلاميّة السيّد ​علي الخامنئي​، بالرّدّ الحازم على العدوان الصّهيوني، مؤكّدًا الحقّ الطّبيعي والقانوني ل​طهران​ بالدّفاع عن سيادتها الوطنيّة"، مشيرةً إلى أنّ "إيران أثبتت أنّها دولة قويّة غير مرتهنة لا تفرّط في حقوقها، وهي حريصة على ردع الكيان الصّهيوني المتمادي في ارتكاب الجرائم والمجازر وقتل وتشريد الفلسطينيّين، وانتهاكه لكلّ المواثيق الدّوليّة والشّرائع الدّينيّة والأخلاقيّة".

ورأت أمانة الإعلام أنّ "ردّ إيران بعمليّة "الوعد الصادق"، حدث تاريخي يؤسّس لمشهد جديد في المنطقة والعالم، وسيكون له الأثر الأكبر على مستوى ​القضية الفلسطينية​، وعلى مستوى الصّراع التّاريخي مع العدو الصهيوني، في طريق الانتصار الحتمي لحركات المقاومة وللشعب الفلسطيني المقاوم".