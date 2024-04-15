بن غفير: من أجل خلق قوة ردع في الشرق الأوسط يجب أن يكون ردنا على إيران جنونيًا

أكّد وزير الأمن القومي ال​إسرائيل​ي ​إيتمار بن غفير​، أنّه "من أجل خلق قوّة ردع في ​الشرق الأوسط​، يجب أن يكون ردّنا جنونيًّا".

ولفت في بيان، إلى أنّ "ردّ إسرائيل (على ​إيران​) يجب ألّا يكون فزاعة. مفهوما التّناسب والاحتواء، هما مفهومان رحلا في السّابع من تشرين الأوّل الماضي".

وكان قد أشار وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، تعليقًا على الهجوم الإيراني على إسرائيل، إلى أنّ "الدفاع كان مثيرًا، والآن نحن ملزمون بردّ ساحق".

بدوره، شدّد الوزير في مجلس وزراء الحرب الإسرائيلي بيني غانتس، على أنّ إسرائيل ستجعل إيران تدفع ثمن شنّها هجومًا ضخمًا بصواريخ وطائرات مسيّرة، عندما يحين الوقت المناسب.