إندونيسيا تدعو إلى ضبط النفس بعد الهجوم الإيراني على إسرائيل

ياسر رشاد - القاهرة - أعربت إندونيسيا عن قلقها العميق إزاء تصاعد الوضع في الشرق الأوسط وحثت إيران وإسرائيل على ممارسة ضبط النفس في أعقاب الهجوم الصاروخي الذي شنته إيران على إسرائيل مساء أمس الأول السبت.

وحثت وزارة الخارجية الإندونيسية - في بيان حسب وكالة أنباء انتارا الإندونيسية - مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة على الاستجابة السريعة لتجنب تصعيد الصراع ومنع انتشاره في منطقة الشرق الأوسط.

وذكر البيان أن "إندونيسيا تحث مجلس الأمن على التحرك فورا لتهدئة التوترات ومواصلة العمل من أجل تحقيق سلام دائم في الشرق الأوسط .

وشددت إندونيسيا أيضا على أن التسوية العادلة للقضية الفلسطينية من خلال تحقيق حل الدولتين ستكون المفتاح للحفاظ على الاستقرار الإقليمي.

بولندا والفلبين ونيوزيلندا تطالب إيران وحلفاءها بممارسة ضبط النفس

أدانت وزارة الخارجية البولندية الهجوم الذي شنته إيران على إسرائيل ودعت إيران وحلفاءها لممارسة ضبط النفس ووقف الأعمال العدائية على الفور.

وقال رئيس الوزراء البولندي دونالد تاسك "إن الوضع في الشرق الأوسط لا يشكل حاليا تهديدا مباشرا لبولندا إلا أنه حذر في الوقت ذاته من أن العالم على حافة الهاوية" ؛ على حد وصفه.

وأكد تاسك أنه يجب أن تكون الدولة البولندية قوية بجيش جيد الإعداد ومكانة دولية مستقرة.

من جانبها، أعربت الفلبين عن قلقها البالغ إزاء التوترات المتزايدة بين إسرائيل وإيران، وذلك في أعقاب الهجمات التي نفذتها إيران مؤخرا بصواريخ وطائرات مسيرة ضد إسرائيل.

وحثت وزارة الخارجية الفلبينية " جميع الأطراف على الامتناع عن تصعيد الوضع والعمل على إيجاد حل سلمي للصراع بينهم".

وبدوره، أدان رئيس الوزراء النيوزيلندي كريستوفر لوكسون ووزير الخارجية ونستون بيترز الضربات الإيرانية ضد إسرائيل ووصفاها ب"الصادمة وغير القانونية.

وقال لوكسون "قلقون للغاية من أن سوء التقدير من أي جانب يمكن أن يكون كارثيا"، كما حث جميع الأطراف على وقف التصعيد.

وأضاف بيترز "أن هذه الضربات غير المسبوقة على إسرائيل تضيف فقط للبيئة العالمية غير المستقرة بالفعل".

وفي دعت وزارة الخارجية والمغتربين اللبنانية إلى وقف التصعيد في الشرق الأوسط والتهديد بشن الحرب والأعمال العسكرية الانتقامية بأشكالها كافة، والعودة إلى احترام قواعد القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية؛ لتجنب تبعات انفجار الشرق الأوسط برمته، مما يهدد السلم والأمن الإقليميين.

وأكدت وزارة الخارجية في بيان، اليوم الاثنين، أوردته وكالة الأنباء اللبنانية - أنها "تتابع بقلق شديد الأحداث والتطورات الأخيرة في الشرق الأوسط، بعد أن وصلت المنطقة برمتها إلى حافة الهاوية.. يتزامن ذلك مع استمرار الحرب على غزة للشهر السابع، وعدم تطبيق قرار مجلس الأمن الدولي 2728 لوقف الحرب في غزة، وتعثر العودة إلى المسار السياسي المبني على حل الدولتين، وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة".