حصيلة إصابات القصف الإسرائيلي على جنوب لبنان

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن الجانب اللبنانب، وقوع إصابات جراء شن الاحتلال الصهيوني الإسرائيلي غارات على بلدة صديقين في مدينة صور جنوب لبنان صباح اليوم الإثنين الموافق 15 أبريل، وأصيب على أثرها تسعة مواطنين لبنانيين.

ووفق لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، والتي نقلت تصريحات الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام، إن هناك تسع إصابات متوسطة وطفيفة نقلت إلى مستشفيات مدينة صور جراء قصف طائرات الاحتلال منزلا فجر اليوم الإثنين، في بلدة صديقين مما أدى إلى تدميره بشكل كامل وتضرر عشرات المنازل المحيطة به.

وقالت "الوكالة الوطنية" أن طيران الاحتلال نفذ غارات وهمية فوق قرى قضاء مدينة صور وعلى الساحل البحري، وأطلق القنابل المضيئة فوق القرى الحدودية المتاخمة للخط الأزرق.

ونقل مراسل "وفا"، أن الطائرات الحربية الإسرائيلية شنت غارات على بلدات الضهيرة، والناقورة، واللبونة، وعيتا الشعب وعلما الشعب، فيما استهدفت مدفعية الاحتلال والقذائف الفوسفورية بلدتي علما الشعب والضهيرة بالتزامن مع تحليق للطيران الحربي والاستطلاعي في أجواء جنوب لبنان.

الاحتلال الإسرائيلي يفتح الرصاص في وجه عدد من الفلسطينيين

أما على الجانب الفلسطيني ففتحت قوات الاحتلال الصهيونية الإسرائيلية الغاشمة صباح اليوم الرصاص على الشباب الفلسطيني، واستشهد شاب وأصيب آخران أحدهما بجروح حرجة، وذلك خلال اقتحامها مدينة نابلس، شمال الضفة الغربية.

وأفادت مصادر طبية في مستشفى رفيديا لوكالة الأنباء الفلسطينية، باستشهاد شاب جراء اصابته برصاص الاحتلال في الصدر، فيما أصيب شاب آخر بالصدر والبطن والقدم وجروحه حرجة، وثالث بجروح في القدم.

وكانت قوات إسرائيلية خاصة تسللت إلى حي المريج من مدينة نابلس، وداهمت بناية لعائلة جود الله، في الوقت الذي دفعت فيه قوات الاحتلال بتعزيزات عسكرية إلى المكان.

وقال مراسل "وفا"، إن قوات الاحتلال اقتحمت البناية السكنية وداهمت أحد الشقق في داخلها واعتقلت الشاب جعفر بعارة، بعد ان اعتدت عليه بالضرب.

ودارت مواجهات عنيفة بين الشباب في تلك المنطقة وقوات الاحتلال المقتحمة، أطلقت خلالها الأعيرة النارية وقنابل الغاز السام باتجاههم.

وباستشهاد الشاب في نابلس، ترتفع حصيلة الشهداء في الضفة الغربية منذ السابع من أكتوبر الماضي، إلى 465 شهيدا، وأكثر من 4800 مصاب، أما في قطاع غزة بلغ عدد الشهداء منذ بدء العدوان الإسرائيلي الوحشي على قطاع غزة في السابع من أكتوبر الماضي، 33,729 شهيدًا، إضافة إلى إصابة 76,371، في حين لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض، وفقًا لوزارة الصحة الفلسطينية.