أشار المستشار الألماني أولاف شولتس، إلى أنّ "الطّريقة الّتي تمكّنت من خلالها إسرائيل بالتّعاون مع شركائها الدّوليّين، من صدّ الهجوم الإيراني، مثيرة للإعجاب فعلًا"، معتبرًا ذلك "نجاًحا لا يجب التّفريط به، ومن هنا فإنّ نصيحتنا لها هي المساهمة في خفض التّصعيد".
وشدّد، في تصريح صحافي خلال زيارة يقوم بها للصين، على أنّ "دعوتنا واضحة جدًّا: يجب على إيران أن توقف هذا العدوان".
وكان قد لفت شولتس، خلال اجتماع عبر الفيديو لقادة دول مجموعة السبع أمس الأحد، إلى "أنّني أستطيع أن أقول لكم إنّ تقييمنا للوضع متطابق تمامًا".
كانت هذه تفاصيل خبر شولتس: على إيران أن توقف العدوان وننصح إسرائيل بالمساهمة في خفض التصعيد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.