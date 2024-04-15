شولتس: على إيران أن توقف العدوان وننصح إسرائيل بالمساهمة في خفض التصعيد

أشار المستشار الألماني ​أولاف شولتس​، إلى أنّ "الطّريقة الّتي تمكّنت من خلالها ​إسرائيل​ بالتّعاون مع شركائها الدّوليّين، من صدّ الهجوم ال​إيران​ي، مثيرة للإعجاب فعلًا"، معتبرًا ذلك "نجاًحا لا يجب التّفريط به، ومن هنا فإنّ نصيحتنا لها هي المساهمة في خفض التّصعيد".

وشدّد، في تصريح صحافي خلال زيارة يقوم بها للصين، على أنّ "دعوتنا واضحة جدًّا: يجب على إيران أن توقف هذا العدوان".

وكان قد لفت شولتس، خلال اجتماع عبر الفيديو لقادة دول مجموعة السبع أمس الأحد، إلى "أنّني أستطيع أن أقول لكم إنّ تقييمنا للوضع متطابق تمامًا".