أشار وزير الداخلية في حكومة تصريف الاعمال بسام مولوي خلال اللقاء التشاوري في السراي الحكومي الى انه "من أصل مليوني نازح سوري هناك فقط 300 ألف لديهم إقامة و800 ألف مسجلين ومليون و200 ألف غير مسجلين".

كانت هذه تفاصيل خبر مولوي: 300 ألف نازح سوري لديهم إقامة و800 ألف مسجلين ومليون 200 ألف غير مسجلين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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