اعلن تحالف متحدون في بيان انه "بعد الإنذار، نفّذت منذ صباح اليوم ١٥ نيسان مجموعة من المودعين تحذيراتها ببدء مهاجمة المصارف وبيوت أصحابها، انطلاقاً من الفرع الرئيسي لمصرف فرنسبنك في الحمرا، ثم بنك بيروت وبيبلوس وسواه، حيث تعمد المصارف المستهدفة إلى إقفال أبوابها بوجود عناصر من القوى الأمنية".

كانت هذه تفاصيل خبر متحدون: التحركات ضد المصارف وأصحابها بدأت صباح اليوم وإقفال مصارف لأبوابها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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