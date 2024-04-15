الأرصاد الجوية: طقس ربيعي مستقر نسبيًا حتى الغد إذ حيث تتأثر المنطقة تدريجيًا بكتل هوائية حارة

ذكرت دائرة التّقديرات في ​مصلحة الأرصاد الجوية​، أنّ "طقسًا ربيعيًّا مستقرًّا نسبيًّا حتّى يوم الثّلثاء المقبل، إذ تتأثّر المنطقة تدريجيًّا ابتداءً من فترة بعد الظّهر بكتل هوائيّة حارّة، تؤدّي إلى ارتفاع ملموس ب​درجات الحرارة​ الّتي تتخطّى معدّلاتها الموسميّة بحدود الـ3 درجات، وتصل ذروتها يومَي الأربعاء والخميس؛ إذ تلامس درجات الحرارة الـ30 درجة ساحلًا وفي الدّاخل"، مشيرةً إلى أنّ "معدّل درجات الحرارة لشهر نيسان يتراوح بين 15 و24 درجة مئويّة في ​بيروت​، بين 13 و23 درجة في طرابلس، وبين 9 و22 درجة مئويّة في زحلة".

وأوضحت في نشرتها الصّباحيّة، أنّ "​الطقس​ المتوقّع في ​لبنان​ اليوم الإثنين غائم جزئيًّا إلى قليل الغيوم، مع ارتفاع محدود بدرجات الحرارة".

ولفتت دائرة التّقديرات، إلى أنّ "الطّقس المتوقّع غدًا الثّلثاء قليل الغيوم إلى غائم جزئيًّا صباحًا، ويتحوّل مساءً إلى غائم بسحب مرتفعة، وبداية ارتفاع بدرجات الحرارة ابتداءً من فترة بعد الظّهر".

وبيّنت أنّ "الطقس المتوقّع الأربعاء قليل الغيوم إجمالًا، مع ارتفاع ملموس وسريع بدرجات الحرارة ورياح ناشطة، كما تنخفض نسبة الرّطوبة، مع ظهور طبقات من الغبار في الأجواء".

كما أفادت بأنّ "الطّقس المتوقّع يوم الخميس قليل الغيوم إجمالًا، مع بداية انخفاض درجات الحرارة، ورياح ناشطة، وظهور طبقات من الغبار في الأجواء؛ كما ترتفع نسبة الرّطوبة ويتكوّن ​الضباب​ على الجبال متوسّطة الارتفاع ليلًا".

وأضافت الدّائرة أنّ "الرّياح السّطحيّة شماليّة إلى شماليّة شرقيّة صباحًا ومتقلّبة ضعيفة ليلًا، سرعتها بين 10 و30 كم/س، الانقشاع متوسّط إجمالًا على السّاحل ويسوء على المرتفعات بسبب الضّباب، الرّطوبة النّسبيّة على السّاحل بين 45 و90%، حال البحر منخفض ارتفاع الموج؛ وحرارة سطح المياه 20 درجة مئويّة".