حرب السودان| خطر المجاعة يلوح في الأفق

ياسر رشاد - القاهرة - يوافق اليوم 15 أبريل 2024، مرور عامًا علي اندلاع الحرب في السودان، بين القوات المسلحة برئاسة الفريق عبدالفتاح البرهان، وقائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو، راح ضحاياها 17 ألف قتيلًا.

الحرب في السودان

بعد مرور عام على الحرب في السودان، تدفع الظروف غير المستقرة ونقص المساعدات البلاد إلى حافة المجاعة، وفقا للوكالات الإنسانية.

وأسفرت الحرب في الدولة الأفريقية عن مقتل الآلاف وأجبرت ثمانية ملايين، شخص على الفرار من منازلهم إلى مناطق أكثر أمانا داخل السودان أو إلى الدول المجاورة، وفقا لأرقام الأمم المتحدة.

لكن الظروف غير المستقرة ونقص المساعدات تدفع السودان إلى حافة المجاعة، أصبح وضع الأمن الغذائي "أكبر مصدر قلق" للوكالات الإنسانية العاملة في السودان.

وحذرت سلطة المجتمع الدولي المعنية بتحديد حدة أزمات الجوع الشهر الماضي من أن هناك حاجة إلى اتخاذ إجراءات فورية "لمنع الموت على نطاق واسع والانهيار التام لسبل العيش وتجنب أزمة جوع كارثية في السودان".

وقال التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي إن الظروف الأمنية وعدم القدرة على الوصول تعني أن الوكالة غير قادرة على تحديث تقييمها من ديسمبر، عندما وجدت أن 17.7 مليون شخص في السودان يواجهون انعدام الأمن الغذائي الحاد: منهم حوالي 5 ملايين على بعد خطوة واحدة من المجاعة.

سوء التغذية

وفي ولاية كسلا، قال آدم محمد، المدير العام للشباب والرياضة في ولاية كسلا وعضو اللجنة العليا لمراكز الإيواء، إن الأعداد الكبيرة من النازحين الذين يتم نقلهم إلى المنطقة تعني أنهم لا يستطيعون توفير الخدمات الكافية، بما في ذلك الدعم الصحي.

ومنذ بدء الحرب، انهار إنتاج الغذاء، وتوقفت الواردات، وارتفعت أسعار المواد الغذائية الأساسية بنسبة 45٪ في أقل من عام، وفقا لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية.

وقال مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية في تقرير صدر مؤخرا إن حركة الغذاء في جميع أنحاء البلاد، وخاصة إلى المناطق الريفية والنائية حيث يعيش معظم الناس، قد تم تقييدها بشدة بسبب الصراع، مما دفع أكثر من 37٪ من السكان إلى مستويات الجوع فوق الأزمة.

وقال جاستن برادي، رئيس مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية في السودان، إنهم تلقوا تقارير عن أشخاص يموتون بسبب سوء التغذية، وآخرون يأكلون أوراق الأشجار، أو يأكلون مرة واحدة فقط كل ثلاثة أيام.

نداء إلى المجتمع الدولي

وناشد المجتمع الدولي الضغط على الأطراف المتحاربة لوقف القتال وجمع الأموال لخطة الأمم المتحدة للاستجابة - التي تم تمويلها بنسبة 5٪ فقط لهذا العام - والسماح بالوصول إلى المناطق الأكثر تضررا في الخرطوم ودارفور ومنطقة كردفان للمساعدة في عكس مسار الكارثة قبل فوات الأوان.

"الأطفال يعانون. يحتاج الأطفال إلى الحليب ، بامبرز (حفاضات). يحتاج الأطفال إلى المأوى والدفء. كما نعاني من العلاج (نقص الأدوية) ولدينا أمراض مزمنة"، قالت عفاف عبد الرسول، وهي امرأة سودانية نازحة من الخرطوم، تعيش حاليا في ولاية كسلا.

قبل ثمانية عشر شهرا من الحرب ، قاد كل من البرهان ودقلو انقلابا عسكريا وأغرقوا البلاد في الفوضى.

لقد أطاحوا بحكومة مدنية معترف بها دوليا كان من المفترض أن تقود الانتقال الديمقراطي في البلاد بعد الإطاحة العسكرية عام 2019 بالديكتاتور عمر البشير وسط انتفاضة شعبية ضد حكمه المدعوم من الإسلاميين منذ ثلاثة عقود.

وشكل الانقلاب والحرب ضربة كبيرة لآمال السودانيين في حكم ديمقراطي بعد عقود من الحكم العسكري والإسلامي الذي حول السودان إلى دولة منبوذة لعقود.

وقال خبراء الأمم المتحدة في تقرير لمجلس الأمن الدولي في وقت سابق من هذا العام إن دارفور تشهد "أسوأ أعمال عنف منذ عام 2005".