وزيرة الخارجية الألمانية لإسرائيل: الانتقام ليس فئة في القانون الدولي

محمد اسماعيل - القاهرة - باريس- (د ب أ)

بعد الهجوم غير المسبوق الذي شنته إيران على إسرائيل، عولت وزيرة الخارجية أنالينا بيربوك على التزام إسرائيل بالقانون الدولي في أي رد محتمل.

وقالت بيربوك اليوم الاثنين خلال مؤتمر نظمته فرنسا وألمانيا لمساعدة السودان في باريس عندما سألها أحد الصحفيين عما إذا كان لإسرائيل الحق في الانتقام: "الحق في الدفاع عن النفس يعني الدفاع ضد أي هجوم. لكن الانتقام ليس فئة في القانون الدولي".

وذكرت بيربوك أنها أوضحت ذلك لنظيرها الإيراني حسين أمير عبد اللهيان الأسبوع الماضي، مضيفة أن النظام الإيراني دفع بهذا الهجوم مطلع هذا الأسبوع المنطقة إلى حافة الهاوية، وأضافت: "في الوقت نفسه أظهر هذا التصعيد أيضا أن المنطقة تقف إلى جانب إسرائيل عندما يتعلق الأمر بالحد من السلوك الإيراني الخطير. إيران معزولة".

وقالت بيربوك: "انتصرت إسرائيل بطريقة دفاعية، بفضل دفاعها الجوي القوي وبفضل التدخل الحازم للولايات المتحدة وبريطانيا ودول عربية، من المهم الآن تأمين هذا النصر الدفاعي دبلوماسياً. أولويتنا يجب أن تكون منع نشوب حريق هائل في المنطقة".

وقالت بيربوك إنها كانت وشركاء آخرون على اتصال مستمر أمس الأحد مع الحكومة الإسرائيلية وشركاء عرب وجهات دولية فاعلة "من أجل حماية أمن إسرائيل على وجه الخصوص"، مضيفة أنها تحدثت لذلك مع أمير عبد اللهيان مرة أخرى أمس وحذرته بشكل لا لبس فيه من المزيد من التصعيد.

وأطلقت إيران مئات الطائرات المسيرة والصواريخ على إسرائيل، مساء السبت الماضي، ردا على هجوم إسرائيلي على القنصلية الإيرانية في سوريا في الأول من أبريل الجاري.

وطبقا للجيش الإسرائيلي، تم إطلاق أكثر من 300 طائرة بدون طيار وصواريخ ، في الهجوم واسع النطاق.

وأضاف أنه تم اعتراض الغالبية العظمى منها، بينما كانت لا تزال خارج حدود إسرائيل.

ولم يسقط سوى عدد قليل من الصواريخ على الأراضي الإسرائيلية ولم تقع إصابات أو أضرار جسيمة.

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