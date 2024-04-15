كنعان الى واشنطن بدعوة من صندوق النقد والبنك الدولي

، توجّه رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان الى العاصمة الأميركية واشنطن، بدعوة من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي للمشاركة في اجتماعات الربيع "Spring meetings”، حيث ستكون له اجتماعات مع المعنيين بالملف اللبناني.

الزيارة التي ستستمر لأيام عدة، ستتخللها لقاءات سياسية ومالية. اذ ستكون لكنعان اجتماعات مع الإدارة الأميركية في البيت الأبيض ووزارة الخارجية الأميركية ووزارة الخزانة الأميركية، والكونغرس، بالإضافة الى لقاءات مع الجالية اللبنانية.