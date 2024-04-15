تعرض المطران مار ماري عمانوئيل للطعن داخل كنيسة في استراليا

تعرّض المطران مار ماري عمانوئيل يوسف، لعدّة طعنات من قبل مجهول، خلال عظة كان يلقيها في كنيسة "المسيح الراعي الصالح" في أستراليا.

وتظهر اللقطات المروعة للحادث، والتي تم بثها مباشرة على صفحة الكنيسة على موقع يوتيوب، الأسقف إيمانويل وهو ينظر بذهول بينما ينهال المهاجم فجأة على وجهه ورأسه.

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