غزة.. استشهاد الطفلة ملاك حفيدة إسماعيل هنية

استشهدت صباح اليوم الاثنين الطفلة ملاك محمد هنية، حفيدة إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) متأثرة بجروحها، لتنضم إلى أبنائه وأحفاده الذين استشهدوا في المجزرة التي ارتكبها الجيش الإسرائيلي في أول أيام عيد الفطر.



ويرتفع بذلك عدد الشهداء من العائلة إلى 7 من الأبناء والأحفاد في الضربة الإسرائيلية الأخيرة، و10 منذ طوفان الأقصى.



وتنضم الشهيدة الطفلة ملاك، إلى الشهداء الأطفال الـ 14 ألفا من الشعب الفلسطيني الذين قضوا في العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ أكثر من 6 أشهر.



وكان 3 من أبناء هنية وعدد من أحفاده استشهدوا، الأربعاء، في غارة إسرائيلية على سيارة مدنية بمخيم الشاطئ في مدينة غزة شمالي القطاع أثناء تنقلهم لأداء صلة الرحم وتهنئة السكان بمناسبة عيد الفطر المبارك.



المصدر: الجزيرة

