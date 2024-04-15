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غزة.. استشهاد الطفلة ملاك حفيدة إسماعيل هنية

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المنامة - ياسر ابراهيم - غزة.. استشهاد الطفلة ملاك حفيدة إسماعيل هنية

الإثنين, 15 أبريل, 2024 - 02:30 مساءً

[ الطفلة ملاك مع والدها محمد هنية الذي استشهد في أول أيام عيد الفطر (الجزيرة) ]

استشهدت صباح اليوم الاثنين الطفلة ملاك محمد هنية، حفيدة إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) متأثرة بجروحها، لتنضم إلى أبنائه وأحفاده الذين استشهدوا في المجزرة التي ارتكبها الجيش الإسرائيلي في أول أيام عيد الفطر.
 
ويرتفع بذلك عدد الشهداء من العائلة إلى 7 من الأبناء والأحفاد في الضربة الإسرائيلية الأخيرة، و10 منذ طوفان الأقصى.
 
وتنضم الشهيدة الطفلة ملاك، إلى الشهداء الأطفال الـ 14 ألفا من الشعب الفلسطيني الذين قضوا في العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ أكثر من 6 أشهر.
 
وكان 3 من أبناء هنية وعدد من أحفاده استشهدوا، الأربعاء، في غارة إسرائيلية على سيارة مدنية بمخيم الشاطئ في مدينة غزة شمالي القطاع أثناء تنقلهم لأداء صلة الرحم وتهنئة السكان بمناسبة عيد الفطر المبارك.
 
المصدر: الجزيرة
 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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