الكونغو.. مصرع 15 شخصًا وفقدان 60 آخرين في انهيار أرضي

ياسر رشاد - القاهرة - أدى انهيار أرضي في جنوب غرب الكونغو، بسبب الأمطار الغزيرة إلى مقتل 15 شخصا على الأقل وفقدان ما يصل إلى 60 آخرين، حسبما ذكر مسؤولون محليون يوم الأحد.

تم العثور على سبعة أشخاص على قيد الحياة بعد الانهيار الأرضي، بالقرب من الميناء بالقرب من بلدة إيديوفا.

قال نائب مسؤول محلي منتخب ، Dhedhe Mupasa ، للصحفيين يوم الأحد، "هناك تل فوق الميناء ، وتسبب المطر في انهيار الأرض على التل" .

وأضاف الحاكم الإقليمي المؤقت فيليسيان كيواي للصحفيين إنه تم إرسال فريق للمساعدة في البحث عن ناجين وتم العثور على سبعة أشخاص أحياء وتم نقلهم إلى المستشفى، مشيرًا إلي أن 60 شخصا آخرين ما زالوا في عداد المفقودين.

أوضح مسؤول محلي إنه من الصعب تحديد العدد الدقيق للأشخاص المفقودين لأن المنطقة تستخدم كسوق كل يوم سبت، ووصف المسؤول المنطقة بأنها ميناء يأتي إليه الصيادون لبيع الأسماك وشراء الصابون.

كشف حكومة تنزانيا، عن مقتل ما يقرب من 60 شخصًا، جراء الفيضانات والأمطار الغزيرة التي ضربت عدة أجزاء من دار السلام.

فيضانات تنزانيا

قالت الحكومة، إن نحو 60 شخصا لقوا حتفهم منذ بداية أبريل نيسان، بسبب الأمطار الغزيرة والفيضانات التي ضربت عدة أجزاء من تنزانيا.

وتعد المنطقة الساحلية في الدولة الواقعة في شرق إفريقيا واحدة من أكثر المناطق تضررا، حيث ألحقت الفيضانات أضرارا بآلاف المزارع هناك، حسبما قال موبهاري ماتينيي، المتحدث باسم الحكومة، في بيان يوم الأحد.

وأضاف السيد ماتينيي: "هناك آثار فيضانات خطيرة في المنطقة الساحلية حيث توفي 11 شخصا حتى الآن".

وقال إنه حتى الآن تم تسجيل 58 حالة وفاة في جميع أنحاء البلاد بسبب الفيضانات.

يوم الجمعة الماضي، توفي ثمانية تلاميذ بعد أن سقطت حافلتهم في ممر غمرته المياه في شمال البلاد.

يصادف شهر أبريل ذروة موسم الأمطار في تنزانيا. شهد هذا العام هطول أمطار غزيرة في السنوات الأخيرة.

وتابعت الأمم المتحدة،أن الطوفان أدى أيضا إلى مقتل 13 شخصا على الأقل وتشريد نحو 15 ألفا في كينيا المجاورة.

وقال خبراء الطقس إن ظاهرة النينيو المناخية أدت إلى تفاقم الأمطار الموسمية هذا العام.

تم التأكيد على أن عام 2023 كان العام الأكثر سخونة على الإطلاق ، مدفوعا بالاحترار الذي يسببه الإنسان ولكن أيضا مدعوما بنظام طقس طبيعي يسمى النينيو.

الآثار المستمرة لظاهرة النينيو تعني أن عام 2024 قد يشهد درجات حرارة أعلى.

ما هي ظاهرة النينيو؟

النينيو هو جزء من ظاهرة المناخ الطبيعي التي تسمى التذبذب الجنوبي للنينيو (ENSO).

لديها حالتان متعارضتان: النينيو والنينيا ، وكلاهما يغير الطقس العالمي بشكل كبير.

عادة ما يتم الإعلان عن ظاهرة النينيو عندما ترتفع درجات حرارة سطح البحر في شرق المحيط الهادئ الاستوائي، إلي 0.5 % علي الأقل فوق المتوسط طويل الأجل.

في الظروف العادية ، تكون المياه السطحية في المحيط الهادئ أكثر برودة في الشرق وأكثر دفئا في الغرب.

تميل "الرياح التجارية" إلى الهبوب من الشرق إلى الغرب ، والحرارة من الشمس تدفئ المياه تدريجيا أثناء تحركها في هذا الاتجاه.

خلال أحداث النينيو ، تضعف هذه الرياح أو تنعكس ، مما يؤدي إلى إرسال المياه السطحية الدافئة شرقا بدلا من ذلك.

في فترات النينيا ، تصبح الرياح العادية من الشرق إلى الغرب أقوى ، مما يدفع المياه الأكثر دفئا إلى الغرب.

وهذا يتسبب في ارتفاع المياه الباردة - أو "ارتفاعها" - من أعماق المحيط ، مما يعني أن درجات حرارة سطح البحر أكثر برودة من المعتاد في شرق المحيط الهادئ.

وقد لوحظ هذه الظاهرة لأول مرة من قبل الصيادين البيروفيين في أواخر القرن السادس عشر ، الذين لاحظوا أن المياه الدافئة بدت ذروتها بالقرب من الأمريكتين في ديسمبر.

أطلقوا عليها اسم "El Niño de Navidad" - المسيح الطفل باللغة الإسبانية.

كيف تغير النينيو والنينيا الطقس؟

ليس كل حدث من أحداث ENSO هو نفسه ، وتختلف العواقب من منطقة إلى أخرى. ومع ذلك ، فقد لاحظ العلماء بعض الآثار الشائعة:

درجات الحراره

ترتفع درجات الحرارة العالمية عادة خلال حلقة النينيو ، وتنخفض خلال ظاهرة النينيا.

تعني ظاهرة النينيو أن المياه الأكثر دفئا تنتشر أكثر ، وتبقى أقرب إلى السطح. هذا يطلق المزيد من الحرارة في الغلاف الجوي ، مما يخلق هواء أكثر رطوبة ودفئا.

لكن التأثيرات الإقليمية معقدة ، وقد تكون بعض الأماكن أكثر دفئا وبرودة مما كان متوقعا في نقاط مختلفة من العام.

تم تعزيز العام الأكثر سخونة علي الإطلاق، 2023 بسبب ظروف النينيو، بالإضافة إلى الاحترار طويل الأجل الذي يسببه الإنسان.

يقول مكتب الأرصاد الجوية في المملكة المتحدة إن ظاهرة النينيو قد تعني أن عام 2024 أكثر سخونة ، على الرغم من أن هذا أبعد ما يكون عن اليقين.

عادة ما تصل درجات حرارة الهواء إلى ذروتها بعد بضعة أشهر من وصول ظاهرة النينيو إلي أقصي قوة، حيث تتسرب الحرارة من سطح البحر إلى الغلاف الجوي.

في أوائل يناير 2024، اعتبرت ظاهرة النينيو قريبة من أقصى قوة، ولكن من المتوقع أن تضعف في الأشهر المقبلة، وفقا للهيئة العلمية الأمريكية NOAA.

التغييرات في هطول الأمطار

خلال أحداث النينيو ، تدفع المياه الأكثر دفئا التيارات الهوائية القوية لتيار المحيط الهادئ النفاث إلى الجنوب والشرق.

هذا يجلب الطقس الرطب إلى جنوب الولايات المتحدة الأمريكية وخليج المكسيك.

عادة ما تشهد المناطق الاستوائية مثل جنوب شرق آسيا وأستراليا ووسط إفريقيا ظروفا أكثر جفافا.

تحت النينيا ، يتم عكس التأثير.