CNN: مجلس الحرب الإسرائيلي لا يزال مصمماً على الرد على الهجوم الإيراني

أعلن مسؤولون إسرائيليون أن مجلس الحرب الإسرائيلي يدرس خيارات عسكرية للرد على الهجوم الإيراني، منها استهداف منشأة إيرانية وتجنب وقوع إصابات.

ونقلت شبكة "سي.إن.إن" عن مسؤولين إسرائيليين مطلعين قولهما إن مجلس الحرب الإسرائيلي لا يزال مصمماً على الرد على الهجوم الإيراني، وسيناقش اليوم توقيت وحجم الرد.

ولفت المسؤولون إلى أن مجلس الحرب الإسرائيلي يدرس أيضا خيارات دبلوماسية لزيادة عزلة إيران دوليا، وفقا لوكالة أنباء العالم العربي.