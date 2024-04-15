أمير الكويت يعين الشيخ أحمد الصباح رئيسا للوزراء ويكلفه بتشكيل الحكومة الجديدة

أمر أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، بتعيين الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح رئيسا لمجلس الوزراء وتكليفه بترشيح أعضاء الوزارة الجديدة. ويأتي ذلك بعد تقديم الشيخ محمد صباح السالم الصباح، رئيس مجلس الوزراء الكويتي، استقالته إلى أمير البلاد، الشيخ مشعل بعد يوم من إعلان نتيجة انتخابات مجلس الأمة.

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