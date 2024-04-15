جعجع: محور الممانعة و"التيار الوطني الحر" لا يريدون انتخابات بلدية في لبنان

أشار رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع، في بيان الى ان "رئيس مجلس النواب نبيه بري دعا هيئة مكتب المجلس إلى إجتماع نهار الأربعاء المقبل، وأغلب الظنّ من أجل التحضير لجلسة نيابية لتمديد ثالث للمجالس البلدية والاختيارية في لبنان بحجة العمليات العسكرية الدائرة في الجنوب، مع الأخذ في الاعتبار ان محور الممانعة كان رأس حربة في التمديدين السابقين أيضا، ولم يكن هناك أي عمليات عسكرية في الجنوب".
ولفت الى إن "هذا التوجّه يدلّ على ان محور الممانعة وحلفاءه وبالأخص "التيار الوطني الحر" لا يريدون انتخابات بلدية في لبنان وحتى إشعار آخر"، معتبرا ان "البلديات هي السلطات شبه الوحيدة التي ما زالت قائمة لتلبية حاجات المواطن الذي يلجأ إليها في السراء والضراء".
ودعا جعجع الكتل والنواب جميعا، وبخاصة "التيار الوطني الحر"، إلى عدم المساهمة في التمديد الجديد، علما ان جزءا كبيرا من البلديات أصبح محلولا، والجزء الآخر منها مشلولا، والباقي "أكل الدهر عليه وشرب"، معتبرا ان تعطيل الانتخابات البلدية والاختيارية مرة من جديد، هو طعنة إضافية في الجسم اللبناني الذي يعاني الكثير أصلا، وجريمة موصوفة بحق المواطن، كما بحق الدولة ومؤسساتها.
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