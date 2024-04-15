لابيد: نتانياهو قضى على قدرة الردع ضد إيران

اتهم زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو بالتسبب في تقويض "الردع الإسرائيلي" في أعقاب هجوم إيران.

ولفت لابيد الى ان "نتانياهو الذي عاد إلى السلطة أواخر العام 2022 على رأس ائتلاف مع أحزاب اليمين المتطرف، جلب "أكواما من الدمار من بئيري إلى كريات شمونة" داعيا إلى إجراء انتخابات مبكرة.

وواجه نتانياهو في الأشهر الأخيرة احتجاجات واسعة تطالب بإعادة الاسرى المحتجزين في قطاع غزة وضغوطا من المعارضة.