بالصور- إطلاق مبادرة "ترعاهم فيبدعون" لذوي الهمم بالوادي الجديد

محمد اسماعيل - القاهرة - الوادي الجديد – محمد الباريسي:

أطلقت مكتبة مصر العامة بمحافظة الوادي الجديد، فعاليات مبادرة " ترعاهم فيبدعون" لتنمية واكتشاف مواهب متحدي الإعاقة وذوي الهمم.

قالت الباحثة هدير مصطفى، مسئول المبادرة، اليوم الاثنين، إن المبادرة تتضمن تنفيذ ورش فنية داخل قاعة المكتبة بمدينة الخارجة وتشمل المحاور المهمة النظرية والتطبيقية في مجال تعبئة وتغليف التمور، حيث تولى المشاركون من المكفوفين بتعبئة وتغليف أطباق من التمور المحشو بالمكسرات والشيكولاتة وإنتاج عصير التمر بالحليب بمعاونة مدرب متخصص من ذوي الهمم " محمد أبو المجد" مدرب معتمد من ذوي الهمم.

وأكدت هدير، أن المبادرة تضمنت تقديم شروحات وافية لأسر وأهالي ذوي الهمم عن أهمية التفاعل الاجتماعي في نمو أبنائنا على مختلف الأصعدة الثقافية والمعرفية والاجتماعية والانفعالية وغيرها، وضرورة أن تكون أسرة المعاق قادرين على إتاحة المجال لأطفالهم من خلال الاستماع إليهم وتحفيزهم وتشجيعهم وأن يكونوا لخطواتهم داعمين ولعثراتهم مصححين وعليهم أن يعززوا مبادراتهم مهما كانت بسيطة لأنهم أن شجعوها فسيمكنهم مستقبلاً من تطويرها حتى تصبح انجازاً يكبر مع الأيام فعليهم الصبر والرعاية الكاملة بدون كلل أو ملل من أجل بناء جيل قادر على تحمل المسؤولية فهم أمانة في أعناقنا مؤكدةً أن أي عمل لا ينجح إلا بأهله الذين يريدون الاستفادة والتطوير.

من جانبه أكد صلاح مرغني، مدير مكتبة مصر العامة بالوادي الجديد، أن المبادرة تنظمها وزارة الشباب والرياضة برعاية رئاسة مجلس الوزراء من خلال برنامج تنمية أبناء الصعيد والمحافظات الحدودية الذي تنفذه الإدارة المركزية للتعليم المدني، الإدارة العامة للتعليم المدني وتأهيل الكوادر الشبابية والتي كانت الانطلاقة الأولى لها من مكتبة مصر العامة باعتبارها الجهة الشريكة الأولى.