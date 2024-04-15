مواعيد قطع الكهرباء في السويس 2024.. تخفيف الأحمال من اليوم

محمد اسماعيل - القاهرة - السويس - حسام الدين أحمد:

أصدرت شركة القناة لتوزيع الكهرباء جدول ببيان المناطق المتأثرة بفصل التيار الكهربي، لتخفيف الأحمال عن شبكة الكهرباء.

وضمت جدول المناطق المفصول عنها التيار الكهربي ما بين 7 إلى 13 منطقة، وذلك لمدة ساعتين وربع، في الفترة من 11 صباحا وحتى 5 مساءً.

وأعلن مجلس الوزراء عن خطة تخفيف أحمال الكهرباء، التى بدأ تنفيذها من الساعة 11 ظهر اليوم الاثنين، في المحافظات المختلفة، بعد التنسيق بين وزارتي الكهرباء والبترول.

ويتم استثناء 4 مناطق ومحافظات وهي مطروح وشمال سيناء وجنوب سيناء والبحر الأحمر، بالإضافة إلى المناطق الاستراتيجية التي يتم استثناؤها من أقسام شرطة ومستشفيات وغيرها.

وأعلنت وزارة الكهرباء، عودة خطة تخفيف الأحمال عن جميع مناطق الجمهورية، لما كان قبل بداية شهر رمضان.

وفي الثاني من يناير الماضي، اتخذت وزارة الكهرباء عددا من الإجراءات، بضغط الفترة الخاصة بـ تخفيف الأحمال لتكون من 11 صباحاً وحتى الخامسة مساءً، على أن تعلن الوزارة جداول تخفيف الأحمال لكل منطقة (ساعتين لكل منطقة)، بحيث تنتهي فترة التخفيف في الخامسة مساءً، على أن تعمل شركات التوزيع، وفق الجداول المعلنة في نهاية يوليو الماضي، وضغط بعض توقيتات تخفيف الأحمال التي تتخطى الخامسة مساءً.