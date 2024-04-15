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محافظ جنوب سيناء يطمئن على أسقف جنوب سيناء بعد رحلة علاج في الخارج- صور

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محمد اسماعيل - القاهرة - جنوب سيناء – رضا السيد :

أجرى اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، اليوم الإثنين، زيارة لكاتدرائية السمائيين بشرم الشيخ، على رأس وفد من القيادات التنفيذية بالمحافظة، للاطمئنان على الأنبا أبوللو أسقف جنوب سيناء الجنوبية بعد رحلة علاج في الخارج.

وقدم محافظ جنوب سيناء والوفد المرافق له، التهنئة للأنبا أبوللو على سلامة الوصول بعد رحلة علاج طويلة بالخارج، وإجراء جراحة، داعين له بالشفاء العاجل.

وأعرب أسقف جنوب سيناء، عن سعادته بالزيارة، مؤكدًا أن محافظ جنوب سيناء يتسم بالواجب، ويحرص دائمًا على أداء الزيارات المتبادلة الودية في المناسبات المختلفة.

وحرص أسقف جنوب سيناء، على تقديم التهنئة والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي، بمناسبة توليه فترة رئاسية جديدة، وهنأ شعب مصر لاستكمال مسيرة التنمية والبناء في ظل القيادة الرشيدة للرئيس.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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