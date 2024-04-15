نائب رئيس "مستقبل وطن": ما نسبة مشاركة القطاع الخاص في التأمين الصحي الشامل؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- نشأت علي:

قال النائب حسام الخولي، نائب رئيس حزب مستقبل وطن وعضو مجلس الشيوخ، إن مصر بدأت مرحلة وتجربة مهمة ومميزة بالتأمين الصحي؛ من أجل تقديم أفضل صحة للمصريين، موضحًا أن الدول القوية نفسها لم تستطع أن تقوم بمثلها، قائلًا: حتى أمريكا نفسها ماقدرتش تنفذ منظومة التأمين الصحي الشامل.

وأضاف الخولي، خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس الشيوخ، اليوم الإثنين، أثناء مناقشة طلب مناقشة مقدم من النائب محمد صلاح البدري عضو مجلس الشيوخ، والمزكى من أكثر من عشرين نائبًا، بشأن استيضاح سياسة الحكومة للتحديات التي تواجه منظومة التأمين الصحي الشامل ومعدل انتشاره مع بدء تنفيذ المرحلة الثانية في المحافظات متوسطة الكثافة السكانية، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي كان لديه إصرار كامل على نجاح المنظومة.

وأشار عضو "الشيوخ" إلى أن أية خدمة تقدم لا بد أن يقابلها أموال تضخ، متسائلًا عن نسبة مشاركة القطاع الخاص في هذه المنظومة، مشددًا على أنه ليس من البديهي أن تتكفل الدولة بإنشاء مستشفيات وأجهزة تغطي كل التخصصات بمفردها؛ فهو أمر غير معقول، واختتم حديثه بسؤال عن القطاع الخاص وأن تتضح نسبة مشاركته.