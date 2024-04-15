المكتب الإعلامي الحكومي بغزة: قوات الاحتلال أعدمت مرضى في مجمع الشفاء

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365)

صرح مدير المكتب الإعلامي الحكومي بغزة إسماعيل الثوابتة في تصريحات خاصة لشبكة الجزيرة، اليوم الاثنين، إنه تم انتشال 9 جثامين في باحة مجمع الشفاء لأشخاص أعدمتهم قوات الاحتلال خلال اقتحامها للمستشفى.

وقال الثوابتة، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي أعدمت 400 شهيد بمجمع الشفاء تم انتشال 9 من خلال عمليات بحث اليوم.

وأضاف الثوابتة، أن قوات الاحتلال أعدمت عدد من المرضى، مشيرًا إلى أنه تم العثور على جثامينهم أثناء البحث في باحات مجمع الشفاء الطبي.

وأشار الثوابتة، إلى أنه تم الاستدلال على أنهم الشهداء كانوا من المرضى من خلال العثور على بعض المستلزمات الطبية مع الشهداء.

وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي قد دمرت مجمع الشفاء أكبر مستشفيات قطاع غزة بشكل كامل قبيل انسحابهم منه من خلال قصف مباني المجمع وإحراقه.