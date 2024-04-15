بلينكن: واشنطن لا تريد تصعيدًا مع إيران لكنها ستواصل الدفاع عن إسرائيل

أكّد وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، أن "واشنطن لا تريد أن ترى أي تصعيد في الأعمال العدائية مع إيران لكنها ستواصل الدفاع عن إسرائيل بعد الهجوم الذي شنته طهران ردًا على استهداف قنصليتها في دمشق".

واشار بلينكن في مستهلّ اجتماع مع نائب رئيس الوزراء العراقي محمد علي تميمن الى اننا "لا نريد تصعيدًا لكننا سنواصل الدفاع عن إسرائيل وحماية طواقمنا في المنطقة".