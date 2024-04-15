نقلت "بلومبرغ" عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية أنها "تمارس عملها في إيران وفقا للخطط الموضوعة وسط توقعات بالانتقام الإسرائيلي".
واكدت الوكالة إنها "تواصل تنفيذ أنشطتها المعتادة المتعلقة بالضمانات في إيران كما هو مخطط لها".
وكانت إيران قد شنت السبت الماضي هجوما واسع النطاق على إسرائيل باستخدام عشرات الطائرات المسيرة والصواريخ الباليستية، ردا على استهداف إسرائيل القنصلية الإيرانية في العاصمة السورية دمشق مطلع الشهر الجاري.
كانت هذه تفاصيل خبر "بلومبرغ": الوكالة الدولية للطاقة الذرية تمارس عملها في إيران وفقا للخطط الموضوعة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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