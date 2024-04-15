لوفتهانزا: سيستمر إلغاء الرحلات إلى طهران وبيروت حتى الخميس

اعلنت شركة "لوفتهانزا" الألمانية إنها ستستأنف رحلاتها إلى تل أبيب وعمان وأربيل غدا الثلاثاء بعد أن أوقفت شركة الطيران رحلاتها من وإلى الشرق الأوسط بسبب التوترات المتزايدة في المنطقة.

وأعلنت الشركة اليوم الاثنين أن الرحلات الجوية إلى طهران وبيروت ستظل متوقفة حتى يوم الخميس. وأضافت أنها ستواصل عدم استخدام المجال الجوي الإيراني حتى الخميس.