شخصيات سياسية استنركت الاعتداء على المطران مار ماري عمانوئيل

استنكر النائب إدكار طرابلسي "الاعتداء المجرم على الاسقف الاشوري مار ماري عمانوئيل خادم "كنيسة المسيح الراعي الصالح" في سيدني اوستراليا. صلاتنا أن يشفيه الرب ويطيل بعمره ويُعيده الى رعيته ومنبر كرازته".

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