غارات للطيران الاسرائيلي استهدفت حولا ومجدل زون

شن الطيران الحربي الاسرائيلي غارة جوية بالصواريخ استهدفت بلدة مجدل زون في جنوب لبنان، كما شنّ غارتين بخمسة صواريخ استهدفتا الأطراف الشرقية لبلدة حولا في جنوب لبنان

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