"النشرة": صلية صاروخية تستهدف موقع تلة رويسات العلم خراج كفرشوبا

افاد مراسل "النشرة" في حاصبيا، عن "صلية صاروخية قبل قليل تستهدف موقع رويسات العلم خراج كفرشوبا داخل مزارع شبعا المحتلة في القطاع الشرقي قضاء حاصبيا".

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