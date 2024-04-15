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شدد وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بوحبيب، خلال لقائه سفير فرنسا هيرفي ماغرو ثم سفيرة الولايات المتحدة ليزا جونسون على "أهمية الاستقرار في الجنوب، لا سيما بعد التطورات الاخيرة التي عاشتها منطقة الشرق الاوسط".
كما تم التباحث بآخر مستجدات أزمة النزوح وتداعياتها، والمواقف الاوروبية والدولية منها.
في سياق اخر، تلقى بوحبيب اتصالا من وزير خارجية النمسا الكسندر شالنبرغ حيث توافق الطرفان على "أهمية وقف التصعيد والاعمال العسكرية، لا سيما في ضوء التطورات الاخيرة".
ورحب الوزير النمساوي بزيارة نظيره اللبناني الى النمسا مطلع أيار القادم لاستكمال المباحثاث وتبادل الافكار ووجهات النظر حول ما يجري في المنطقة، والوضع في جنوب لبنان.
كانت هذه تفاصيل خبر بوحبيب بحث مع هيرفي وجونسون بآخر مستجدات أزمة النزوح وتداعياتها والمواقف الاوروبية والدولية منها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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