جمعية "من حقّي الحياة" أقامت عشاءها الخيري السنوي

أقامت جمعية "من حقّي الحياة" عشاءها الخيري السنوي في مُجَمَع أوشن بلو السياحي، بحضور الكثير من الخييرين وداعمي الجمعية.

واشار رئيس الجمعيّة الخوري طوني الخوري الى اننا "نفرح بكم في العشاء الخيري السّنوي الذي تقيمه جمعية "من حقّي الحياة" لدعم نشاطاتها الإنسانيّة"، مؤكدا انه "حتى في زمن الأزمات، هناك أيادي الخير البيضاء التي تغيّر المشهد من مأساوي إلى مشهد يعطي أمل بمستقبل أفضل وحياة لائقة بالإنسان".

وأكد ان "جمعية "من حقّي الحياة" هي أكثر من شخص معنوي، وإنّما هي شركة محبّة تضمّ إليها كلّ شخص ساهم بالقليل أو بالكثير بدعم نشاطاتها، إما ماديّاً او معنوياً، وهذا بالتحديد كلّ سرّ الجمعيّة".