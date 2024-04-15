وزير الخارجية يصل باكستان لترؤس وفد المملكة رفيع المستوى

ويترأس وزير الخارجية خلال الزيارة الرسمية، وفد المملكة رفيع المستوى، ويضم كل من وزير البيئة والمياه والزراعة عبدالرحمن الفضلي، ووزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف، والمستشار في الديوان الملكي محمد التويجري، ومساعد وزير الاستثمار المهندس إبراهيم المبارك، وعددٍ من كبار المسؤولين في وزارة الطاقة، وصندوق الاستثمارات العامة، والصندوق السعودي للتنمية.
ويبحث وفد المملكة رفيع المستوى مع الحكومة الباكستانية، سبل تعزيز وتطوير التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات، تحقيقاً لتطلعات قيادتي البلدين الشقيقين.
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