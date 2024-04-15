عاجل.. جيش الاحتلال يستعد لإجراء مناورات في مختلف الجبهات غدا

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن جيش الإحتلال الإسرائيلي، أنه سيتم إجراء مناورات غدا وسط الجليل والجليل الأعلى ضمن الاستعدادات للتهديدات من مختلف الجبهات، وذلك في تصريح للناطق بلسان جيش الدفاع الإسرائيلي العميد دانيال هغاري.

عملية وسط قطاع غزة

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال عبر حسابه: مجموعة القتال التابعة للواء الناحال، واللواء 401 والوحدات الأخرى تحت قيادة الفرقة 162 تواصل عملية المداهمة الدقيقة للقضاء على مخربين وتدمير البنى التحتية لحماس في وسط قطاع غزة، في إطار العملية قضت مجموعة القتال التابعة للواء الناحال على مخربين بشكل دقيق، وأغلقت الدوائر مع منظومة النيران اللوائية، ودمرت عدة مبانٍ تابعة لمنظمتيْ حماس والجهاد الإسلامي وعثرت على بنى تحتية ، ووسائل قتالية، وعتاد ومنصات لإطلاق القذائف الصاروخية، في إحدى العمليات، رصد مقاتلو الوحدة الخاصة التابعة للواء الناحال مخربًا داخل مبنى مشبوه، وقضوا عليه في غضون دقائق معدودة من خلال صاروخ عالي الدقة.

وأضاف أفيخاي: بالتزامن مع ذلك، تستمر مجموعة القتال التابعة للواء الناحال في القتال في ممر نيتساريم، الذي هو عبارة عن محور يفصل شمال القطاع عن جنوبه، لتشن من هناك عمليات المداهمة الدقيقة لمخربين وأهداف على مدار آخر أربع وعشرين ساعة قضت القوات على 15 مخربًا في المنطقة.