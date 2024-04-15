أفيخاي أدرعي: هاجمنا مبانٍ عسكرية تابعة لحزب الله في لبنان

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن متحدث جيش الاحتلال الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، أن جيش الدفاع هاجم مبانٍ عسكرية تابعة لمنظمة حزب الله الإرهابية على أرض لبنان، وطائرات حربية أغارت قبل قليل على مبانٍ عسكرية تابعة لمنظمة حزب الله الإرهابية في منطقتيْ مركبا ومجدل زون في جنوب لبنان.

وأضاف أفيخاي في بيان عبر حسابه: وفي وقت سابق من اليوم قوة تابعة لجيش الدفاع أطلقت نيران المدفعية لإزالة التهديد في منطقتيْ جبل بلاط والحمرا، متابعةً لصافرات الإنذار التي تم تفعيلها في منطقة حنيتا، تم رصد إطلاق حوالي خمس قذائف صاروخية خرقت الحدود من الأراضي اللبنانية وسقطت في مناطق مفتوحة، دون وقوع إصابات. قوات جيش الدفاع هاجمت مصدر النيران.

كاميرون: نأمل أن لا تقوم إسرائيل بالرد على الهجوم الإيراني

وكان أعرب وزير خارجية بريطانيا ديفيد كاميرون عن أمله بألا ترد إسرائيل على الهجوم الإيراني.

وقال كاميرون لشبكة "سكاي نيوز": "المملكة المتحدة تأمل ألا ترد إسرائيل على إيران وبدلا من ذلك، يجب على العالم أن يحول انتباهه إلى تصرفات حركة حماس الفلسطينية، التي تواصل احتجاز الرهائن في غزة".

وشدد على أن "إسرائيل لها كل الحق في الرد على الهجوم الإيراني، لكن لندن تحثها على عدم اتخاذ إجراءات من شأنها أن تؤدي إلى تصعيد الوضع في المنطقة".

ووجه المجلس الأعلى للأمن القومي في إيران تحذيرا من أن "أي إجراء إسرائيلي قادم سيقابل بعشرة أضعاف الشدة".

وأعلن الحرس الثوري الإيراني مساء يوم السبت أنه نفذ عملية بالطائرات المسيرة والصواريخ ردا على قصف إسرائيل القنصلية الإيرانية في دمشق.

وحذر القائد العام للحرس الثوري الإيراني اللواء حسين سلامي اليوم تل أبيب من مغبة الرد على الهجوم الإيراني.

وشدد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي على أن أي مغامرة إسرائيلية جديدة، ستقابل برد أقوى وأكثر حزما.

مغامرة جديدة

وزير الخارجية الإيراني: إذا أقدمت إسرائيل على أي مغامرة جديدة سيكون ردنا أسرع

أعرب وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، اليوم الاثنين، عن "استغرابه من مواصلة الدعم الشامل من جانب بريطانيا لإبادة سكان غزة وقتل أطفالها".

وقال عبد اللهيان، خلال اتصال هاتفي مع نظيره البريطاني ديفيد كاميرون، إن "طهران لا ترحب بالتصعيد لكن إذا أقدمت إسرائيل على أي مغامرة جديدة فسيكون ردنا أسرع وأقوى".

من جهته، قال كاميرون إنه "يجب مواصلة العمل على التوصل لحل الدولتين، مؤكدا أن "ضمان أمن إسرائيل أمر لا فصال فيه وشرط أساسي للاستقرار في المنطقة".

وأعلن الحرس الثوري الإيراني، السبت الماضي، شن هجوم على إسرائيل بمئات الطائرات المسيرة والصواريخ البالستية، مؤكدا أن الهجوم يأتي ردا على الهجوم الدامي على القنصلية الإيرانية في دمشق.

على الجانب الآخر، قال الجيش الإسرائيلي إنه اعترض أكثر من 200 هدف إيراني، مشيرا إلى إصابة الصواريخ الإيرانية لقاعدة عسكرية بأضرار طفيفة وإصابة مواطنة.

ومن جهتها، نقلت صحيفة" نيويورك تايمز" عن مسؤولين إسرائيليين اثنين لم تكشف عن هويتهما، قولهما إن "إيران أطلقت باتجاه إسرائيل 185 طائرة بدون طيار و36 صاروخا كروز و110 صواريخ أرض-أرض".

وأشارا إلى أن معظم عمليات الإطلاق خلال الهجوم الإيراني كانت من إيران وجزء صغير منها من أراضي اليمن والعراق.