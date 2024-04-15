المقاومة الإسلامية تقصف تجمعا لجنود الاحتلال في حرش حانيتا

ياسر رشاد - القاهرة - استهدفت المقاومة الإسلامية في لبنان "حزب الله" انتشارا لجنود العدو الإسرائيلي في حرش حانيتا بالأسلحة الصاروخية وقذائف المدفعية ‏واصابوه إصابة مباشرة.

وقال حزب الله في بيان : دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة، استهدف ‏مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة‎5:00 ‌‏ من بعد ظهر يوم الاثنين 15-04-2024 ‏انتشارا لجنود العدو الإسرائيلي في حرش حانيتا بالأسلحة الصاروخية وقذائف المدفعية ‏واصابوه إصابة مباشرة.

حزب الله: أوقعنا أفراد ثكنة ميتات الإسرائيلية بين قتيل وجريح

استهدفت المقاومة الإسلامية في لبنان "حزب الله" تجمعا لجنود العدو الإسرائيلي في محيط ثكنة ميتات بالأسلحة المناسبة وأوقعوا أفراده بين قتيل ‏وجريح .

وقال حزب الله في بيان: دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة، استهدف ‏مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 4:55 من بعد ظهر يوم الاثنين 15-04-2024 ‏تجمعا لجنود العدو الإسرائيلي في محيط ثكنة ميتات بالأسلحة المناسبة وأوقعوا أفراده بين قتيل ‏وجريح.‏

وحدتان إسرائيليتان تتعرضان لهجوم داخل الأراضي اللبنانية

تعرضت دورية جولاني ووحدة يهلوم، التابعة لجيش الاحتلال على الحدود اللبنانية، لعملية استهداف أعلن حزب الله مسؤوليته عنها.

وقالت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، إن دورية جولاني ووحدة يهلوم اجتازت الحدود مع لبنان، ودخلت لإجراء عملية تفتيش في الأراضي اللبنانية القريبة من الحدود، حيث تعرّضت لانفجار وأُصيب 4 جنود على الفور، بعدها أطلق الجيش الإسرائيلي نيرانًا كثيفة من الجو ومن الأرض لتغطية عمليات الإنقاذ، وتم إجلاء المقاتلين بطائرة هليكوبتر لتلقي العلاج في المستشفى.