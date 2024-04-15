الأردن يقرر إغلاق مجاله الجوي مؤقتا

القاهرة - كتب محمد نسيم - أعلنت هيئة تنظيم الطيران المدني في الأردن مساء اليوم السبت 13 أبريل 2024 ، أن الأردن قرر إغلاق أجوائه أمام جميع الطائرات القادمة والمغادرة والعابرة للأجواء مؤقتا، "في ضوء تصاعد المخاطر المحيطة في المنطقة".

وقالت الهيئة في بيان صحفي نشرته قناة المملكة ( رسمية)، "اتخذت الهيئة قرارا بإغلاق الأجواء الأردنية أمام جميع الطائرات القادمة والمغادرة والعابرة للأجواء بشكل مؤقت ابداء من الساعة 20:00 بالتوقيت العالمي UTC اي 11:00 مساء بالتوقيت المحلي لعدة ساعات قادمة ويتم تحديث ذلك ومراجعته بشكل مستمر حسب التطورات".

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جاء القرار "حفاظا على سلامة وأمن الطيران المدني في الأجواء الأردنية وفي ضوء تصاعد المخاطر المحيطة في المنطقة وبعد تقييم المخاطر وفقا للمعايير المتبعة عالميا"، وفق البيان.

تشويش على نظام "جي بي أس"

قال رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم الطيران المدني، هيثم مستو، السبت، إن حركة الطيران في الأردن تأثرت نتيجة التشويش الذي طال نظام "جي بي أس" واستخدمت الطائرات أنظمة بديلة له.

مستو أوضح أن حركة الملاحة مستمرة بشكل اعتيادي عقب استخدام الأنظمة البديلة.

وقال، إن "التشويش على نظام الـ ‘جي بي أس‘ الملاحي يوثر على مناطق واسعة من شرق حوض البحر المتوسط ويشمل مناطق في البحر الأسود وشرق أوروبا".

وشرح "بالنسبة للتأثير على الملاحة للطائرات فهو يؤثر على الأجهزة التي تعتمد على إشارات الـ ‘جي بي أس‘ إلا أن هناك أنظمة أخرى بديلة للملاحة في الطائرات وكذلك الأجهزة الإرشادية الأرضية تستخدمها الطائرات؛ بالتالي تستمر الملاحة بشكل اعتيادي".

المصدر : وكالات