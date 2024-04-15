الاتحاد الأوروبي يدين الهجوم الإيراني على إسرائيل

القاهرة - كتب محمد نسيم - أدان الاتحاد الأوروبي، بشدة الهجوم الإيراني غير المقبول على إسرائيل ، حيث قال الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، في منشور على حسابه عبر منصة إكس، إن "الاتحاد الأوروبي يدين بشدة الهجوم الإيراني غير المقبول على إسرائيل".

وأضاف المسؤول الأوروبي أن "هذا تصعيد غير مسبوق وتهديد خطير للأمن الإقليمي".

وفي معرض إدانته للرد الإيراني، قال رئيس المجلس الأوروبي تشارلز ميشيل، في منشور على حسابه عبر منصة إكس، إنه "يجب القيام بكل شيء لمنع المزيد من التصعيد الإقليمي".

وحث على "تجنب إراقة المزيد من الدماء".

بدورها، قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين: "أدين بشدة الهجوم الإيراني الصارخ والجائر ضد إسرائيل، وأدعوها ووكلائها إلى إنهاء هذه الهجمات على الفور".

وأكدت ضرورة تجنب جميع الأطراف الفاعلة المزيد من تصعيد التوترات والعمل على استعادة الاستقرار في المنطقة.

من جهتها، اعتبرت رئيسة البرلمان الأوروبي روبيرتا ميتسولا أن الهجمات من شأنها أن تؤجج الفوضى أكثر في الشرق الأوسط.

وأضافت: "الاتحاد الأوروبي يدين بأشد العبارات الممكنة الهجوم، وسيستمر في العمل على تهدئة التوتر ومنع تحول الوضع إلى حالة تزيد من إراقة الدماء".

كما أدانت وزيرة الخارجية البلجيكية حجة لحبيب التي تتولى بلادها الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي الهجوم، ووصفته بأنه توتر كبير وخطر على الاستقرار الإقليمي.

ومساء السبت، قال التلفزيون الرسمي الإيراني إن "الحرس الثوري بدأ عملية جوية بالطائرات المسيرة ضد أهداف في المناطق المحتلة"، فيما أعلن الجيش الإسرائيلي أن إيران أطلقت هجوما بالطائرات المسيرة.

ويأتي الهجوم الإيراني ردا على تعرض القسم القنصلي في السفارة الإيرانية بدمشق مطلع أبريل/ نيسان الجاري، لهجوم صاروخي إسرائيلي، أسفر عن مقتل 7 من الحرس الثوري الإيراني، بينهم الجنرال البارز محمد رضا زاهدي.

المصدر : وكالات